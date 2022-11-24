В 2022 году в Курске снесли 1469 аварийных деревьев

Взамен снесенных в областном центре высадили около 1930 новых деревьев Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Круглый год в 61 курском парке и сквере наводят порядок: зимой убирают мусор, снег и наледи, а летом – косят траву, красят и ремонтируют садовую мебель, оборудуют детские площадки. Как сообщают в городской администрации, общая площадь обслуживания составляет 76,56 гектаров.

Помимо этого, сносят аварийные, сухие, упавшие деревья на улицах города. Так, в 2022 году снесли 1469 аварийных деревьев и вывезли более трех тысяч тонн порубочных остатков. Взамен снесенных деревьев в областном центре высадили около 1930 деревьев, 2030 кустарников и 730 многолетних и злаковых культур.

Также благоустраивают и 169 цветников общей площадью пять гектаров, на них высадили более 249 тысяч штук цветочной рассады.