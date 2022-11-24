Курские полицейские помогли восьмилетней девочке организовать сюрприз для ее мамы

Стражи порядка осчастливили юную курянку и ее маму Фото: УМВД России по Курской области.

В региональном УМВД рассказывают, к инспекторам по делам несовершеннолетних за помощью обратилась восьмилетняя Марина - ее семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, полицейские уделяют особое внимание. Мама девочки отмечает свой день рождения накануне Дня матери и Марина захотела организовать для нее что-то особенное, поэтому попросила инспекторов устроить для мамы преображение.

- У женщины постоянно не хватало ни времени, ни возможности, чтобы воспользоваться услугами стилистов. А просьба ребенка превратить маму в фотомодель воодушевила всех, - говорят полицейские.

Стражи порядка обратились в салон красоты и договорились исполнить просьбу Марины. Семью забрали из дома, но маме не раскрыли истинную цель поездки. Женщине рассказали, о том, что ее ожидает только у дверей салона.

В результате сюрприз удался – после преображения женщина светилась от счастья. А дополнением к главному подарку, полицейские подарили семье билеты в Курский Драматический театр на новогодний спектакль.