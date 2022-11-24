Пять педагогов из Курска получат один миллион рублей

Педагоги отправились работать в районные школы Фото: Архив "КП"

Программа «Земский учитель» направлена на поддержку педагогов, которые приняли решение работать в сельских школах и небольших городах. В этом году победителями программы стали пять курян, они отправились в образовательные организации города Льгова, а также Солнцевского и Пристенского районов. Как сообщают в областной администрации, учителя будут преподавать иностранные языки, математику и физику, физическую культуру.

Кроме этого, в рамках программы педагоги получили компенсацию в размере одного миллиона рублей. Некоторые муниципальные образования дополнительно оказывают помощь с жильем. Однако важно отметить, что педагог должен отработать в выбранной школе не менее пяти лет.

Добавим, за два предыдущих года реализации программы в сельские школы отправились работать еще 13 курских педагогов.