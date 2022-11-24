В Железногорском районе Курской области потушили пожар в жилом доме

Во время пожара никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 23 ноября в 15:24. В селе Шатохино Железногорского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети. По прибытии в 15:46 огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 15:50, справиться с огнем удалось в 15:54.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара огнем поврежден жилой деревянный дом на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Главное управление МЧС напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».