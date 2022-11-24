В Курской области «Урочище Гнань и артезианский источник» стало новой особо охраняемой территорией

Площадь особо охраняемой территории составляет 152,7 гектаров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области создана новая особо охраняемая территория. Ей стал памятник природы «Урочище Гнань и артезианский источник», расположенный в границах Веретенинского сельсовета Железногорского района на землях лесного фонда в окрестностях села Гнань. Площадь его составляет 152,7 гектаров.

Здесь растут 220 видов сосудистых растений, 13 из них занесены в Красную книгу Курской области. Также на территории памятника природы встречаются 42 вида лишайников и 85 видов грибов, два из которых - дождевик гигантский и пизолитус бескорневой - занесены в Красную книгу Курской области, а трутовик лакированный - в Красную книгу РФ.

Помимо этого, в урочище обитают более 130 видов позвоночных животных и более 80 видов беспозвоночных. В Красную книгу Курской области включены 25, в том числе восемь - в Красную книгу РФ.

- Памятник природы «Урочище Гнань и артезианский источник» характеризуется высокими эстетическими качествами благодаря хорошо сохранившимся лесам на надпойменных террасах реки Свапа. Также здесь находится известный с 1621 года артезианский источник питьевой воды, освященный в честь Николая Чудотворца, - говорят в обладминистрации.