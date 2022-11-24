Двум курским докторам присвоено звание «Заслуженный врач РФ»

Врачи награждены за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Указом Президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач РФ» присвоено двум специалистам из Курска. Наградой удостоены доктора Курской городской клинической больницы №4 - заведующая отделением Светлана Горетая и врач Светлана Колбинцева.

Как сообщают в областной администрации, Светлана Викторовна Горетая в медицине трудится уже более 30 лет, десять из которых работает в горбольнице №4.

Около 30 лет в этом медучреждении трудится и Светлана Николаевна Колбинцева.

- Это специалисты с большим опытом работы, они заслуженно пользуются уважением коллег и пациентов, - отметил главврач больницы Александр Лашин.