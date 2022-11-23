Куряне завоевали 29 медалей на всероссийском турнире по айкидо

За «Кубок Черноземья-2022» боролись 70 спортсменов из пяти регионов страны. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялись всероссийские соревнования по айкидо «Кубок Черноземья-2022». Участвовали 70 спортсменов из пяти регионов страны.

В личном зачете куряне 28 раз поднимались на пьедестал почета. В их активе девять золотых наград, десять серебряных и девять бронзовых. Отметим, что сразу два пьедестала (у мужчин в категориях кихон-вадза и дзюи-вадза) заняли местные спортсмены.

Победу в своих возрастных группах заняли – Денис Федяев (3, категории - кихон-вадза, дзюи-вадза в групповом и парном разрядах), Никита Молоков (2, кихон-вадза, дзюи-вадза), Андрей Щепихин (2, кихон-вадза, дзюи-вадза), Евгений Каширцев (дзюи-вадза) и Анна Кузнецова (кихон-вадза).

В командном зачете сборная Курской области финишировала первой, вторыми стали белгородцы, третьими – орловцы.