Курские студенты СПО будут работать при колледжах и техникумах

Студенты будут совмещать учебу и работу по специальности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов, создаваемых при средних специальных учебных заведениях. Появление таких комплексов позволит студентам колледжей и техникумов получать, помимо практической подготовки, оплачиваемую временную работу.

Предусматривается, что в таких ссузах можно вести деятельность, которая приносит доход и соответствует профилям обучения. Образовательная организация, в свою очередь, получает возможность направить прибыль на свое развитие.

- С принятием закона образовательные организации смогут реализовывать свои товары и предлагать услуги наравне с коммерческими предприятиями Курской области, – сказал глава Курской области Роман Старовойт.

Многие курские учреждения среднего профессионального образования имеют материально-техническую базу. Так, в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года в десяти колледжах и техникумах области создано и оборудовано 39 мастерских по различным компетенциям, начиная от обслуживания транспорта и строительства до информационных технологий, добавили в Доме Советов.