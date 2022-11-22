В Курске будут судить грабителей, которые украли ювелирки на 47 миллионов рублей

"Громкое" дело передали в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске готовятся судить двух мужчин 30-ти и 38-ми лет. Их обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище с причинением ущерба в особо крупном размере).

Как установило следствие, мужчины договорились украсть драгоценности из ювелирного салона в Курске. 14 февраля 2016 года, используя устройство по подавлению сигнала, они отключили охранную сигнализацию в салоне. Затем через подвал жилого дома, на первом этаже которого располагался магазин, проникли в торговый зал. Обнаружив ключи в ящике стола, открыли сейф, из которого похитили 594 наименования ювелирных изделий на сумму более 47 миллионов рублей.

С похищенными ценностями им удалось сбежать.

Кроме того, 30-летнего мужчину обвиняют еще в четырех кражах из домов на суммы от 80 тысяч рублей до 863 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона.