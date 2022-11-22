В Курской области из-за непогоды электроснабжение нарушено в более 300 населенных пунктах

Восстановить электроснабжение планируют к концу дня Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Непогода в Курской области держится уже четвертые сутки, и энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах региона, которые остались без электроснабжения из-за ледяного дождя. В областной администрации сообщают, что на данный момент отключено 78 ЛЭП 10 кВ, свыше 800 трансформаторных подстанций.

Всего за период непогоды в регионе отключались 143 ЛЭП, 1 369 трансформаторных подстанций. Основные причины – налипание мокрого снега, обледенение проводов, повреждения арматуры и опор ЛЭП.

Сейчас электроснабжение нарушено в более 300 населенных пунктах. Больше всего от непогоды пострадали Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Щигровский, Тимский, Курский районы.

Последствия ледяного дождя ликвидируют 380 человек и 129 единиц техники. Работают 104 бригады, в том числе более 30 бригад из Орла, Липецка, Калуги, Тулы, Белгорода, Рязани, Тамбова, Смоленска.

Восстановить электроснабжение энергетики планируют к концу дня, если погодные условия не приведут к новым отключениям.