В Курске на улице 1-й Агрегатной установили 16 опор наружного освещения

Проблема с освещением на улице 1-й Агрегатной в сторону выезда из города разрешилась Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают капитально ремонтировать сети освещения вдоль проезжей части дорог по улицам с интенсивным движением транспорта. Все работы ведутся в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Так, в курском комитете ЖКХ рассказали, что на прошлой неделе специалисты обустроили освещение автомобильной дороги по улице 1-й Агрегатной. На участке от пересечения с 1-м Весенним проездом до границ города появилось 16 опор наружного освещения с заменой и монтажом 24 магистральных светильников; проложили 931 метров сети наружного освещения самонесущим изолированным проводом.

В результате, благодаря выполненным работам, проблема с освещением на улице 1-й Агрегатной в сторону выезда из города, особенно в районе остановок, разрешилась.