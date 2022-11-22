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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:16

В Курске на улице 1-й Агрегатной установили 16 опор наружного освещения

Провели замену и монтаж 24 светильников
Кристина ГОРБАТЕНКО
Проблема с освещением на улице 1-й Агрегатной в сторону выезда из города разрешилась

Проблема с освещением на улице 1-й Агрегатной в сторону выезда из города разрешилась

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают капитально ремонтировать сети освещения вдоль проезжей части дорог по улицам с интенсивным движением транспорта. Все работы ведутся в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Так, в курском комитете ЖКХ рассказали, что на прошлой неделе специалисты обустроили освещение автомобильной дороги по улице 1-й Агрегатной. На участке от пересечения с 1-м Весенним проездом до границ города появилось 16 опор наружного освещения с заменой и монтажом 24 магистральных светильников; проложили 931 метров сети наружного освещения самонесущим изолированным проводом.

В результате, благодаря выполненным работам, проблема с освещением на улице 1-й Агрегатной в сторону выезда из города, особенно в районе остановок, разрешилась.