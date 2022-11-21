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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 15:41

В Курске забил "горячий гейзер"

ЧП произошло на улице Комарова
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне опасаются, что утром на месте ЧП будет каток

Куряне опасаются, что утром на месте ЧП будет каток

Фото: Даниил НАЙХИН

ЧП произошло утром 21 ноября в микрорайоне КЗТЗ Курска. У дома номер 10А по улице Комарова с утра забил горячий гейзер. В микрорайоне произошел порыв теплотрассы.

Потоки воды лились полдня

Потоки воды лились полдня

Фото: Даниил НАЙХИН

"Гейзер" бил до середины дня, на протяжении нескольких часов. Потоки горячей воды разлились по тротуару рядом с жилыми домами и у входа в два детских садика.

К вечеру поток воды перекрыли.

Местные жители опасаются, что тротуар утром превратится в опасный каток, после ночного понижения температуры.