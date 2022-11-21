В Курске забил "горячий гейзер"

Куряне опасаются, что утром на месте ЧП будет каток
Фото: Даниил НАЙХИН
ЧП произошло утром 21 ноября в микрорайоне КЗТЗ Курска. У дома номер 10А по улице Комарова с утра забил горячий гейзер. В микрорайоне произошел порыв теплотрассы.
Потоки воды лились полдня
Фото: Даниил НАЙХИН
"Гейзер" бил до середины дня, на протяжении нескольких часов. Потоки горячей воды разлились по тротуару рядом с жилыми домами и у входа в два детских садика.
К вечеру поток воды перекрыли.
Местные жители опасаются, что тротуар утром превратится в опасный каток, после ночного понижения температуры.