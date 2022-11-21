Из-за ледяного дождя без электричества остаются около трех с половиной тысяч курян

Последствия непогоды помогают устранять более 30 бригад из соседних регионов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

19 ноября на Курскую область обрушался ледяной дождь. Из-за непогоды электроснабжение пропало у многих курян, сейчас из-за обледенения и обрывов проводов без электроснабжения до сих пор остаются около трех с половиной тысяч жителей в населенных пунктах девяти районов. Повреждено 36 линий электроснабжения.

В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что несмотря на усилия энергетиков, наблюдаются повторные отключения.

- Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых населенных пунктах возникают проблемы с водоснабжением. В случае необходимости подключают дизель-генераторы. Действия по ликвидации последствий непогоды координирует региональный штаб, ситуация также на контроле местных властей, - сказал глава региона.

Завершить основные работы по возобновлению электричества планируют сегодня к 19:00. Над устранением последствий непогоды круглосуточно трудятся 104 бригады, в том числе более 30 приехали из соседних регионов.