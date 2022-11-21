В Курской области продлен "желтый" уровень террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 6 декабря Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снова продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. На этот раз до 6 декабря, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал глава региона.

Напомним, ранее КП сообщала, что по решению Росавиации до 27 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.