В Курской области продлен "желтый" уровень террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 6 декабря
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области снова продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. На этот раз до 6 декабря, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал глава региона.
Напомним, ранее КП сообщала, что по решению Росавиации до 27 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.
Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.