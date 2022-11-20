В Курской области 52-летний пьяный водитель попытался подкупить инспектора ДПС

52-летнего курянина подозревают в даче взятки сотруднику ГИБДД. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

По версии правоохранителей, 26 октября пьяный подозреваемый на «Фольксваген Пассат» ехал по поселку Хомутовка. На дороге он увидел сотрудников ДПС и попытался скрыться. Однако не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Когда мужчина оказался в служебном автомобиле полицейских, то несколько раз попытался подкупить автоинспектора. Он предлагал ему 60 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности. Сотрудник ДПС отказался от взятки и сообщил в дежурную часть.

Сейчас по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.