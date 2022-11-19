Курский электротранспорт будет работать ночью, чтобы убрать наледь

Из-за непогоды в городе возник транспортный коллапс Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для устранения последствий стихии в «Курскэлектротрансе» на усиленный режим работы переведены службы пути и энергохозяйства. Задействовано 40 человек персонала и шесть единиц техники.

- Ведется расчистка от наледи на участке от улицы Верхней Луговой до улицы Красный Октябрь, предстоит очистить 1 084 метров контактного кабеля. По состоянию на 20:30 на линиях осталось четыре троллейбуса и 14 трамваев. Чтобы наледь не образовалась на контактном кабеле повторно, в ночную смену на линиях непрерывно будут работать восемь троллейбусов и семь трамваев, - сообщили в мэрии Курска.

Также в экстренный режим переведена работа автобусов на маршрутах. Перевозчикам и ЦДС Курска поручено проконтролировать работу водителей на линиях до 23:00.