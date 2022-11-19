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НовостиЗдоровье19 ноября 2022 17:27

В Курской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ

Пока эпидпорог не достигнут
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курянам советуют сделать прививки

Курянам советуют сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога 16,5%. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. В настоящее время в области циркулируют респираторные вирусы, вызывающие ОРВИ негриппозной этиологии. Случаи заражения гриппом в Курской области пока не зафиксированы, но в России их все больше, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин.

Основной мерой профилактики гриппа является вакцинация. На сегодняшний день в Курской области привито 412 735 человек, из них 128 160 детей. Для иммунизации в регионе используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Всего в Курскую область поступило свыше 489 тысяч доз противогриппозной вакцины.