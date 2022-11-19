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НовостиЗдоровье19 ноября 2022 6:39

В Курской области от коронавируса умерла 81-летняя женщина

Выявили 23 новых случая заражения
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 104 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 104 человека

Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 19 ноября, в Курской области коронавирусом заболели еще 23 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 778 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 104 человека, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2528 человек. К сожалению, без летальных случаев не обошлось и за минувшие сутки - умерла 81-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.