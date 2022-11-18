Кот Кузя из Курска стал звездой интернета

В семье Ирины и Дмитрия Тутовых Кузя появился больше двух лет назад. фото из архива Ирины Тутовой

Кот Кузя в семье Ирины и Дмитрия Тутовых появился больше двух лет назад, сейчас ему два года и восемь месяцев.

– Просто решили завести котенка, увидели объявление о продаже шотландцев и поехали знакомиться. Из пушистой и мяукающей толпы выскочил самый любопытный, шустрый и бесстрашный и бросился к нам. Это и был наш Кузя. Получается, не мы котенка выбрали, а он нас, - рассказывает «Друг для друга» Ирина.

Специально делать из Кузьмы звезду интернета пара не планировала. Просто публиковали на своих страницах в соцсетях фото питомца в различных нарядах, и снимки набирали много лайков.

– Вот и подумали, а почему бы не завести нашему необычному котику его личные странички в соцсетях. Но то, что он станет настолько популярным, стало для нас полной неожиданностью. На сегодня у него почти 100 тысяч подписчиков, - делится Ирина.

Кузя очень любит гулять. И каждый раз его появление на улице производит фурор, люди удивляются коту в одежде и часто фотографируют пушистого модника. А гардероб у Кузи огромный и разнообразный.

- Костюмов 50 точно есть, – улыбается Ира. – Одежду ему заказываем в интернет-магазинах, сложно устоять и не купить нашему красавцу очередную курточку с меховым капюшоном, рубашку с милой аппликацией или жилет с забавным рисунком. Одежда у него на все сезоны: на лето – легкие маечки, на зиму – свитеры и даже пуховики. Есть, конечно, и праздничные наряды, и деловые, вроде строгих рубашек с бабочкой.

Отличие Кузи от других котов еще и в том, что наряжаться он любит. Даже помогает надевать кофточки, самостоятельно просовывая лапы в рукава.

- А еще наш Кузьмич обожает кататься на машине. Садится рядом со мной на пассажирском сиденье и в окошко смотрит. Так что думаем в следующем году взять его с собой в отпуск на море. Этим летом не рискнули, отвезли моим родителям. И расставание он перенес очень тяжело: все время, пока нас не было, сильно скучал, был не в духе, капризничал. А когда мы вернулись и пришли его забирать, счастью не было предела. Первые три дня вообще от нас не отходил. Наверное, боялся, что опять уедем и бросим его. Так что в следующий раз обязательно поедет с нами. Мне кажется, фотосессия на фоне моря получится отличной, - говорит девушка.