В Фатеже Курской области благоустраивают центральную часть города

Перед администрацией района появились зоны отдыха с качелями и лавочками Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатеже благоустраивают площадь перед районной администрацией, улиц Карла Маркса и Урицкого. Пешеходный маршрут протянется до городского парка. Как говорят в администрации Курской области, специалисты уже проложили подземные коммуникации, смонтировали систему видеонаблюдения и новые системы освещения. Также заканчивают укладку тротуарной плитки, монтаж ограждений и входной группы стадиона. Для маломобильных граждан обустраивают пандусы.

Работы по озеленению полностью выполнили: уложили рулонный газон, вместо больных старых деревьев высадили новые - клен остролистный, яблоня Недзвецкого, тополь серебристый. Осталось обустроить клумбы и газоны.

Перед администрацией района появились зоны отдыха с качелями и лавочками, до конца ноября здесь появятся арка, информационный стенд и указатель.

На улице Урицкого смонтировали каркас под амфитеатр, благоустроили клумбы. Помимо этого, установят скамейки и урны, сцену с киоском, а также малые архитектурные формы в виде музыкальных инструментов. Смонтируют декоративное освещение Свиридовского дворика.

Территории благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».