Куряне могут написать письмо Деду Морозу

18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В России каждый год 18 ноября отмечают день рождения главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. На его родине в Великом Устюге считается, что именно тогда наступает зима — время начинать готовиться к Новому году и писать ему письма.

Обратиться к волшебнику могут и куряне. Для многих юных жителей Курской области это уже стало любимой традицией. В областной администрации предупреждают, чтобы письмо дошло до адресата, необходимо правильно указать официальный почтовый адрес российского Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Также важно не забыть наклеить на конверт, открытку или почтовую карточку марку соответствующего номинала. Опустить письмо можно в любой почтовый ящик Курска и области. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный почтовый адрес с индексом.