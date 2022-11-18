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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:33

Куряне могут написать письмо Деду Морозу

Чтобы обращение точно дошло до новогоднего волшебника, необходимо правильно указать его официальный почтовый адрес
Кристина ГОРБАТЕНКО
18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза

18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В России каждый год 18 ноября отмечают день рождения главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. На его родине в Великом Устюге считается, что именно тогда наступает зима — время начинать готовиться к Новому году и писать ему письма.

Обратиться к волшебнику могут и куряне. Для многих юных жителей Курской области это уже стало любимой традицией. В областной администрации предупреждают, чтобы письмо дошло до адресата, необходимо правильно указать официальный почтовый адрес российского Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Также важно не забыть наклеить на конверт, открытку или почтовую карточку марку соответствующего номинала. Опустить письмо можно в любой почтовый ящик Курска и области. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный почтовый адрес с индексом.