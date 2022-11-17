В центре Курска гуляет африканская цесарка

Птичка бегала на остановке общественного транспорта Фото: Даниил НАЙХИН

Диковинную птицу заметили прохожие в районе остановки общественного транспорта на площади Перекальского. Животное, похожее на цесарку, разгуливало днем по свежевыпавшему снегу в районе КГМУ.

Как здесь оказалась птица, загадка. Через дорогу расположен Северный рынок. Возможно, животное сбежало оттуда. А дальше пошло гулять по городу. Прохожие с любопытством рассматривали беглянку и фотографировали на телефоны.

По виду животное похоже на цесарку, родина которой - Африка Фото: Даниил НАЙХИН

По виду птица похожа на африканскую цесарку. Ее характерные признаки - рогообразный отросток на темени и красные мясистые бородки. В Восточной Африке именуются канга, в Южной Африке также называются генефалами, в Италии - фараонской курицей.

Это родственники домашних кур, индеек и перепелок. Родина цесарок — Африка, но они прекрасно чувствуют себя в различных районах России при содержании как в закрытых помещениях, так и на выгулах, и даже в клетках.