Под Курском неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку

Авария произошла в Курчатовском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 16 ноября примерно в 17:00 на улице Мира в Курчатове. В региональном УГИБДД рассказывают, неизвестный водитель, управляя неустановленным транпортным средством, сбил 16-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения. По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Гоавтоинспекция Курской области просит очевидцев этого ДТП связаться с дежурной частью УГИБДД УМВД России по Курской области по телефону 36-70-01 или позвонить по номеру 02, телефон 112.

Всего 16 ноября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 17:36 на улице Ленина в городе Суджа. По предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз-211540», сбил 57-летнюю женщину-пешехода

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.