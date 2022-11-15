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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 12:18

В октябре в Курской области на пожарах погибли пять человек

Произошло 174 возгорания
Кристина ГОРБАТЕНКО
Почти половина всех пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем

Почти половина всех пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области спасатели подвели оперативные итоги за октябрь. Так, за минувший месяц в регионе произошло 174 пожара, спасти удалось 37 человек, эвакуировать - 127. В огне погибли пять жителей области, четверо - получили различные травмы.

Все погибшие – мужчины в возрасте от 40 лет и старше: пенсионеры, безработные или представители рабочих профессий.

- Благодаря проводимой профилактической работе удалось снизить количество погибших в пожарах людей. Для сравнения – в октябре прошлого года было зарегистрировано семь трагедий, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Андреев.

Почти половина всех пожаров в октябре произошли из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, на третьем – поджоги.