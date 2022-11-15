В Курске появилось освещение на 21 улице

В 2022 году в Курске отработали 1128 заявок по вопросам освещения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете ЖКХ рассказали, что на минувшей неделе в областном центре устранили недостатки в системе освещения, и теперь свет появился на 21 улице: Майский бульвар, 50 лет Октября, проспект Дружбы, Веспремская, Соловьиная, Чернышевского, Заводская, Магистральный проезд, Малышева, Сумская, Социалистическая, Киевская, Дзержинского, проспект Победы, Карла Маркса, проспект Кулакова, Менделеева, Лучистая, Малых, 1-я Стрелецкая, парк Героев Гражданской войны.

Также в ноябре выполнили работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения вдоль трех основных автомагистралей на территории областного центра: на всем протяжении 2-й Новоселовки, Энгельса и проспекта Кулакова.

Всего с начала 2022 года в Курске было отработано 1128 заявок по вопросам освещения, заменили более 60 километров изолированного провода, установили 430 светильников, обрезали более тысячи деревьев.