Курские грибники нашли «пальцы мертвеца» и «уши» на деревьях

«Грибочки от Бабы-яги» – так назвала свою недавнюю находку курский писатель-натуралист Валентина Ткачева Фото: материалы пресс-служб

В лесу под Железногорском курские грибники обнаружили «пальцы мертвеца» - так называют необычный гриб ксилярия многообразная. Свое народное название он получил за внешнее сходство с пальцами, торчащими из-под земли. Грибники называют его одним из самых отвратительных в мире. К осени он начинает высыхать и чернеть, таким его и запечатлела на фото жительница Железногорска Людмила Попова. Как пишет "Друг для друга", женщина призналась, что осенняя находка ее не напугала. Наоборот, обрадовала и заставила еще раз задуматься о многообразии природы.

А вот курянка Анна Кононова в июне у себя в огороде обнаружила молодую ксилярию. Обычно она бледная, голубоватая, часто с беловатыми кончиками, что еще больше усиливает сходство с конечностью зомби. Грибы выросли у старой спиленной груши.

«Пальцы мертвеца» несъедобны, но и не относятся к ядовитым. Хотя попробовать такую неаппетитную находку вряд ли кто-то решится.

«Уши» на деревьях

А вот другая «часть тела», которую можно встретить в курских лесах поздней осенью, даже зимой, – желанный трофей в корзине грибника. Речь про аурикулярию уховидную, которую чаще называют Иудины уши. Действительно, своей формой древесный гриб часто напоминает ушную раковину.

Народное название у аурикулярии появилось из-за поверья, которое гласит, что Иуда повесился на ветке бузины. Как говорят грибники, именно на этом дереве чаще всего и растет необычный гриб. Этот деликатес стал популярным сравнительно недавно, вместе с распространением восточной кухни. Китайцы зовут его «черное древесное ухо», японцы – «древесной медузой».

Грибы из сказки

«Грибочки от Бабы-яги» – так назвала свою недавнюю находку курский писатель-натуралист Валентина Ткачева. В Глушковском районе она сфотографировала строфарию сине-зеленую – эти грибы довольно редко встречаются в наших лесах. «Говорят, увидев этот гриб однажды, забыть его уже не выйдет», – делится курянка. Действительно, жемчужная молочно-голубая шляпка строфарии выделяется среди осенней листвы и выглядит очень необычно.

В разных источниках гриб определяется как съедобный, несъедобный, слабоядовитый и даже галлюциногенный.

Рекорды в корзинах курян

Тем, кто, несмотря на плохую погоду, все же решил отправиться в лес, нередко везет. Курянин Вячеслав Демин рассказал о своей недавней находке – две «грозди» вешенок, которые он срезал с одного дерева, потянули почти на два с половиной килограмма!

«Рядовка – так называют эти грибы у нас в деревне. Многие называют белой говорушкой», – жительница Курска Инна Белых тоже поделилась фотографиями своего рекордного лесного «улова». Размер шляпки одного из грибов – практически с ведро.

Грибы куряне собирают в Советском районе. Двухчасовая прогулка на природе – это около трех ведер грибов. По словам Инны, за рядовками в этом году ходили несколько раз, в общей сложности набрав более десяти ведер. Как переработать такой объем, вопрос даже не стоял. По словам женщины, гриб очень вкусный, сочный и ароматный, с ним все блюда хороши.