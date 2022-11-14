В Дмитриевском районе Курской области почти на треть выполнены работы по строительству новой дороги

Открыть дорогу планируют в июле 2023 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Дмитриевском районе продолжается строительство новой дороги, которая соединит федеральную трассу А-142 Тросна-Калиновка и региональную Дмитриев - Береза - Меньшиково - Хомутовка. Длина объекта составляет более 6,7 километров. На сегодняшний день строительные работы выполнены почти на треть.

- Открытие движения здесь позволит значительно снизить трафик большегрузного транспорта по улицам города Дмитриева и улучшит транспортную доступность к объектам АПК района, - сообщили в областной администрации.

Строить дорогу начали этим летом. Специалисты подготовили территорию: разбили трассу, убрали зеленые насаждения и сняли растительный слой. Уже провели переустройство инженерных коммуникаций - линий электропередачи и связи, водопровода и газопровода. Помимо этого, дорожники выполнили 40% работ по устройству песчаного и щебеночного оснований дороги. На участке протяженностью около двух с половиной километров уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Для движения автотранспорта дорогу планируют открыть в июле следующего года.