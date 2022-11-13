Причиной смертельного пожара в Курской области стало неосторожное курение

Следователи назвали предварительную причину пожара, при котором погиб 57-летний житель Курской области. Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую 12 ноября в 18.10. Возгорание произошло в жилом доме по улице Пигорева в деревне Прилепы Пристенского района. Огонь уничтожил дом площадью 72 квадратных метра. Кроме того, погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, правоохранители проводят доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи просят жителей соблюдать меры безопасности при использовании электрических нагревательных приборов отопления, проверить исправность печей и отопительных приборов. Часто трагические случаи происходят из-за курения в жилом помещении.