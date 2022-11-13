За сутки 37 жителей Курской области заразились ковидом

У 37 жителей Курской области к утру воскресенья, 13 ноября, выявили ковид. Сутками ранее инфицированных было немного больше - 39 пациентов. По данным оперштаба, всего в регионе зарегистрировали 148 606 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 126 человек, на ИВЛ – 4 (4 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По актуальной статистике, на сегодняшний день скончались 2 526 пациентов. За минувшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зафиксировали.