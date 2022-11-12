Подростка из Курской области наградят медалью Совета Федерации за героизм

Илья Машошин совершил настоящий героический поступок Фото: Архив "КП"

ЧП случилось 24 июня в деревне Волжанец Советского района. В областной администрации рассказывают, в дом местных жителей ударила молния, в результате чего загорелась крыша здания. Это увидел юный курянин Илья Машошин, он разбудил жильцов горящего дома, вызвал пожарных и помог вынести из огня ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей во время пожара пострадала только крыша, а сам дом не загорелся.

- Я ложился спать, был сильный дождь и гроза. Услышал удар молнии и увидел вспышку света за окном, а спустя пару минут удар повторился с большей силой уже где-то поблизости. Я посмотрел в окно и увидел, что все было окутано дымом, на крыше соседского дома мелькнул огонек. Я сразу же разбудил родителей, побежал к соседям, забрал у них двухлетнюю девочку и отнес к себе домой, – рассказал подросток.

За такой героический поступок Илью представили к награде – медали Совета Федерации «За проявленное мужество». На следующей неделе ее мальчику вручит сенатор РФ Александр Брыксин.