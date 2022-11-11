Курская область передала российским военным тепловизоры и квадрокоптеры

Объем благотворительной помощи составил 18 миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская область продолжает помогать военнослужащим, участвующим в СВО. На этот раз российским бойцам отправили партию тепловизоров, квадрокоптеров, зимней экипировки, печей-буржуек, бытовых предметов и предметов первой необходимости.

Как сообщают в областной администрации, объем благотворительной помощи составил 18 миллионов рублей. Всего же Курская область передала помощь на сумму более 80 миллионов рублей, а общие затраты на поддержку из разных источников превысили один миллиард рублей.

- Мы понимаем, что Министерство обороны обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, но всегда есть дополнительные нужды для обустройства и создания более комфортных условий ведения службы. Поэтому неравнодушные куряне, различные волонтерские организации, предприятия оказывают помощь в ежедневном режиме. В связи с наступлением холодного времени года предприятия региона уже начали производство зимней одежды, специальных предметов, инструментов,– сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.