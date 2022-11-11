Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 12:39

Курская область передала российским военным тепловизоры и квадрокоптеры

Региона продолжает направлять благотворительную помощь в зону СВО
Кристина ГОРБАТЕНКО
Объем благотворительной помощи составил 18 миллионов рублей

Объем благотворительной помощи составил 18 миллионов рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская область продолжает помогать военнослужащим, участвующим в СВО. На этот раз российским бойцам отправили партию тепловизоров, квадрокоптеров, зимней экипировки, печей-буржуек, бытовых предметов и предметов первой необходимости.

Как сообщают в областной администрации, объем благотворительной помощи составил 18 миллионов рублей. Всего же Курская область передала помощь на сумму более 80 миллионов рублей, а общие затраты на поддержку из разных источников превысили один миллиард рублей.

- Мы понимаем, что Министерство обороны обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, но всегда есть дополнительные нужды для обустройства и создания более комфортных условий ведения службы. Поэтому неравнодушные куряне, различные волонтерские организации, предприятия оказывают помощь в ежедневном режиме. В связи с наступлением холодного времени года предприятия региона уже начали производство зимней одежды, специальных предметов, инструментов,– сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.