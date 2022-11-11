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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:13

В Курске пьяный мужчина застрелил своего знакомого

Теперь курянин на девять лет отправится в тюрьму
Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагедия произошла в феврале 2022 года

Трагедия произошла в феврале 2022 года

Фото: Архив "КП"

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 25 февраля 2022 года пьяный 37-летний мужчина поругался со своим знакомым на улице Менделеева в Курске. В ходе ссоры, которая возникла из-за личной неприязни, курянин достал из кармана куртки пистолет и один раз выстрелил в знакомого, но не попал в него. После чего, подошел к мужчине сзади и выстрели ему в голову.

В результате пострадавший курянин скончался на месте происшествия.

Приговором суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей.