В Курске пьяный мужчина застрелил своего знакомого

Трагедия произошла в феврале 2022 года Фото: Архив "КП"

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 25 февраля 2022 года пьяный 37-летний мужчина поругался со своим знакомым на улице Менделеева в Курске. В ходе ссоры, которая возникла из-за личной неприязни, курянин достал из кармана куртки пистолет и один раз выстрелил в знакомого, но не попал в него. После чего, подошел к мужчине сзади и выстрели ему в голову.

В результате пострадавший курянин скончался на месте происшествия.

Приговором суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей.