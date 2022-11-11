В курском парке «Патриот» появится бесплатный доступ в интернет у каждой лавочки

Также установят качели, сцену и праздничные арки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается реконструкция парка «Патриот» на проспекте Победы. Как рассказали в областной администрации, уже полностью завершена прокладка сетей водо- и электроснабжения, установлены фонари для освещения пешеходной зоны парка.

В региональном комитете строительства сообщил, что из-за погодных условий ремонтные работы были ненадолго приостановлены, поэтому сейчас строители наверстывают объемы. Они выложили плитку, прокладывают слаботочные сети и ведут работы по присоединению к сетям провайдера. Это позволит обеспечить бесплатный вайфай у каждой лавочки.

Помимо этого, в парке появятся транзитные пешеходные зоны и зоны отдыха, качели, клумбы, места для отдыха, информационные стенды, три праздничные тематические арки, сцена для проведения торжественных мероприятий. Деревьев станет в три раза больше, будет организован автоматизированный полив.

Добавим также, что забора, который окружал территорию парка «Патриот», теперь нет – его разобрали и рассмотрят возможность использовать на других объектах.

Закончат реконструкцию объекта до конца 2022 года. На ремонтные работы направят почти 362 миллиона рублей.