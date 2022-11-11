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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 6:52

В Курской области от коронавируса умерла 89-летняя женщина

Выявлено 44 новых случая заражения
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 130 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 130 человек

Фото: Архив "КП"

В Курской области снижается количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 11 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 44 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 530 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 130 человек, на ИВЛ – 5 (5 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2526 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки – умерла 89-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.