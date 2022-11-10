Курянин за ночь угнал два автомобиля

Теперь мужчине грозит штраф и арест Фото: Архив "КП"

В региональном УГИБДД рассказывают, первой сильно пьяный мужчина угнал «ВАЗ 2114». Машина стояла с открытыми дверями и ключами в замке зажигания, поэтому курянин без труда смог завести ее и отправиться кататься по городу.

Спустя некоторое время мужчина решил сменить транспорт, однако и на этот раз он пожелал сесть за руль такой же ВАЗовской модели. Вторая поездка продлилась недолго, вскоре угонщик остановился на обочине и заснул в авто.

В это время полицейские уже работали по заявлениям владельцев угнанных автомобилей. Маршрут движения мужчины удалось отследить благодаря камерам уличного наблюдения. Полицейским пришлось разбудить его, вытащить из авто и доставить в отдел полиции.

Выяснилось, что курянин уже множество раз привлекался к уголовной ответственности за угоны машин и кражи. Теперь ему грозит штраф и арест за совершенные нарушения и преступления.