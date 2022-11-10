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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:21

Курские спасатели провели более ста рейдов по рекам и озерам

Особое внимание уделяли детям, которые проводят время около водоемов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Основная цель проверок - предотвратить несчастные случаи на воде

Основная цель проверок - предотвратить несчастные случаи на воде

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Курской области проводят рейды по водоемам. С начала осеннего сезона уже прошло более ста таких патрулирований.

На днях проверка прошла на реке Тускарь. Как говорят сами спасатели, основная цель рейда – профилактическая работа с населением по предотвращению несчастных случаев на воде. Особое внимание во время патрулирований уделяют детям, которые проводят время около водоемов. Инспекторы беседуют с ними и сообщают их родителям об опасных играх ребят около реки.

Главное управление напоминает родителям, что нельзя оставлять детей около водоемов без присмотра, а рыбакам - о необходимости иметь при себе средства спасения и проведении рыбной ловли в трезвом состоянии. В случае нештатной ситуации звоните по бесплатным и круглосуточным номерам «101» и «112».