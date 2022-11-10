Куряне собрали теплые вещи для военнослужащих

Благотворительная акция проходила в течение месяца Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в течение месяца проходила благотворительная акция «Материнское тепло - солдату», об этом рассказали в областной администрации. Ее проводил областной Совет ветеранов совместно с Курской епархией Русской православной церкви. В рамках акции куряне могли передать изготовленные своими руками либо приобретенные в магазине вязаные теплые вещи военнослужащим из Курской области, которые участвуют в СВО.

Так, бойцам отправят почти 6 200 пар носков, 800 шапок, более 1 700 пар перчаток, 945 балаклав, 157 комплектов термобелья. Также в список собранных теплых вещей вошли жилетки, шарфы, тельняшки, гетры.

Собранные вещи доставили в Аварийно-спасательную службу Курской области, а уже откуда их отправят военнослужащим.