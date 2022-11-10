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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:08

Под Курском сгорел гараж с машиной

Пожар произошел в Льговском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причину возгорания выясняют

Причину возгорания выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 ноября в 23:04. Горел гараж в селе в Черемошки, Льговского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей, медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара огнем уничтожены деревянный гараж и легковой автомобиль «Daewoo Nexia». Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».