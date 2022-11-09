Курянин отправится на 20 лет в тюрьму за то, что заживо сжег своего знакомого

Мужчина умер в больнице Фото: Архив "КП"

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 16 июля 50-летний курянин вместе с двумя знакомыми женщинами и мужчиной был в саду дома в поселке Плота, Щигровского района. Там компания выпивала. Однако вскоре 50-летний мужчина нашел в доме канистру с бензином и из-за личной неприязни вылил ее на своего знакомого и его сожительницу. После чего зажигалкой поджег мужчину.

Женщина же, смогла покинуть место происшествия и сообщила о произошедшем полиции.

В результате мужчина с множественными термическими ожогами туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Приговором суда 50-летнему курянину назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.