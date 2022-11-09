Курский Росреестр запустил горячую линию для семей мобилизованных

Получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В управлении Росреестра по Курской области открылась постоянная горячая линия в поддержку семей мобилизованных граждан. Куряне могут задать вопросы в сфере земли и недвижимости по телефону: +7 (4712) 52-92-76. Получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00.

Также в городской администрации сообщают, что задать вопрос, связанный с регистрацией недвижимости, можно не только по телефону, но и в социальных сетях управления. Необходимо написать личное сообщение в группе ВКонтакте. Специалисты рассмотрят вопрос и ответят на него в течение одного дня.

- В ведомстве готовы оказывать всестороннюю поддержку для семей мобилизованных граждан. Наши специалисты окажут любое содействие для качественного и оперативного решения вопроса в сфере недвижимости, — сказала и.о. руководителя управления Анна Стрекалова.