В Курске психологов учат оказывать помощь семьям мобилизованных

В работе психологов важно помочь, не навредив человеку. фото: Вероника Тутенко

В Курске продолжают помогать мобилизованным курянам и их семьям. Так, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проходит обучающий семинар на тему «Оказание психологической помощи и поддержки семьям мобилизованных граждан».

Заместитель директора центра Галина Березуева отмечает, что в этом вопросе очень важна подготовка специалистов, как профессионалов.

- В таких ситуациях может иметь место отложенный стресс. Реакции на стресс могут быть разными вплоть вспышек агрессии или апатии, ступора, - говорит доктор медицинских наук профессор Елизаров.

Специалисты отметили, что психологу важно найти золотую середину между чрезмерного включения в ситуацию и отстраненностью, чтобы не навредить, а, напротив, помочь.