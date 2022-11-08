В Курской области выросло число зарегистрированных браков

За последние десять месяцев в регионе было зарегистрировано 6,3 тысячи браков Фото: Архив "КП"

Куряне стали чаще жениться. Так, в региональном комитете ЗАГС сообщают, что за последние десять месяцев в регионе было зарегистрировано 6,3 тысячи браков, что на 200 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего молодожены вступают в брак в июле и сентябре. Больше всего заявлений традиционно подано в органы ЗАГС Центрального и Сеймского округов Курска.

В областной администрации добавляют, на сохранение и укрепление семей в нашем регионе направлены различные социальные меры поддержки федерального и регионального уровней, а также мероприятия, которые проводят сотрудники ЗАГСов с курскими семьями.