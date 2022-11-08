Курские волейболистки одержали четыре победы в Калининграде

Курские волейболистки провели калининградский тур без единой осечки. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Калининграде прошли матчи 3-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». Лучшего результата по итогам четырех соревновательных дней добился курский «ЮЗГУ-Атом». Наши девушки одержали четыре победы. По два раза подопечные Юрия Токарева одолели московский «Луч» (дважды по 3:0) и владимирский «Муром» (3:2 и 3:1).

После трех туров лидирует череповецкая «Северянка» (27 очков). Следом идет «ЮЗГУ-Атом» (24) и «Тюмень» (22). При этом у наших девушек две игры в запасе. В 4-м туре «атомные» сыграют в Уфе с 24 по 27 ноября – по два матча с местной «Уфимочкой-УГНТУ» (восьмое место) и «Уралочкой-2-УрГЭУ» из Екатеринбурга (девятое место).