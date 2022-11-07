В Курском районе 16 мобилизованных одновременно заключили брак

Женихи - мобилизованные из Курской и Воронежской областей Фото: Архив "КП"

Мобилизованные куряне продолжают массово жениться на своих избранницах. Так, очередная необычная церемония состоялась 5 ноября в Доме офицеров поселка имени Маршала Жукова. На этот раз брак заключили одновременно 16 пар, в которых женихи – мобилизованные в рамках специальной военной операции.

Как говорят в региональном комитете ЗАГС, женились не только куряне, но и мобилизованные из Воронежской области.

Напомним, ранее, 3 октября, в Доме офицеров поселка имени Маршала Жукова состоялась торжественная регистрация заключения брака сразу 15 мобилизованных белгородцев.