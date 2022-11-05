6 ноября по Курску проедет Экотакси

Экотакси будет работать с десяти утра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По Курску вновь проедет Экотакси. Организаторы проекта поделились расписанием нового маршрута.

Так, 6 ноября вторсырье можно будет сдать в нескольких точках:

- 10.00 - 10.20 - точка у входа в кинотеатр «Ассоль» (улица Малышева, 2/23А);

- 10.30 - 10.50 - проспект Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки);

- 11.00 - 11.20 - парковка ТЦ «Бумеранг» (улица Студенческая, 20А);

- 11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа);

- 12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25;

- 12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).

Экосырье должно быть чистым и сухим. Его обязательно нужно рассортировать.

Добавим, в октябре Эковолонтеры собрали не только больше 1,6 тонн вторсырья, но и более двух тонн отслужившей бытовой техники.