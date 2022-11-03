Курский «ЮЗГУ-Атом» начал 3-й тур чемпионата России по волейболу с победы над московским «Лучом»

4 ноября «атомные» сыграют с «Муромом» (в 13:00). Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Сегодня, 3 ноября, в Калининграде состоялся первый матч 3-го тура высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд. Курский "ЮЗГУ-Атом" уверенно одолел столичный "Луч" - 3:0 (25:14, 25:18, 25:17). В другом матче дубль местного «Локомотива» в трех партиях уступил владимирскому «Мурому» - 19:25, 20:25, 24:26.

После сегодняшнего игрового дня лидируют «Муром» и «Тюмень» (по 19 очков). У «ЮЗГУ-Атом» 16 баллов и пятое промежуточное место. Завтра, 4 ноября, «атомные» сыграют с «Муромом» (в 13:00), а «Локомотив-2» - с «Лучом».

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские каратисты заняли шесть призовых мест на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 1700 человек из 42 регионов.