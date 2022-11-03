Курские каратисты заняли шесть призовых мест на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Первыми стали – Даниил Соломатин (11 лет, до 30 кг), Роман Ермаков (10 лет, до 35 кг) и Егор Дятлов (14 – 15 лет, до 45 кг). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Санкт-Петербурге прошёл всероссийский турнир по каратэ «Медный всадник-2022». В активе курян шесть медалей три из которых – золотые. Первыми стали – Даниил Соломатин (11 лет, до 30 кг), Роман Ермаков (10 лет, до 35 кг) и Егор Дятлов (14 – 15 лет, до 45 кг). Серебро в активе Александра Тарасова (16-17 лет, до 65 кг). Третьими финишировали Андрей Беляев (11 лет, до 40 кг) и Никита Хандоцкий (12 – 13 лет, до 45 кг).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курское «Динамо» одержало седьмую победу подряд на старте Премьер-лиги-2022/23. На сей раз повержена оказалась подмосковная «Спарта энд К». После семи туров лидирует «Динамо» с 14-ю очками. Следом идет УГМК из Екатеринбурга (12 баллов при игре в запасе). Теперь 6 ноября курянки сыграют в дома с оренбургской «Надеждой» (пятое место, 12 очков). Начало в 17:00.