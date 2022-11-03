7 декабря курские школьники напишут итоговое сочинение

Ребята напишут сочинение в своих школах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курские школьники 7 декабря напишут итоговое сочинение или изложение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. Экзамен будут сдавать почти две тысячи ребят. Старшеклассники напишут сочинение в школах по месту их обучения.

Дополнительные сроки выполнения экзаменационных испытаний состоятся 1 февраля и 3 мая следующего года.

Как сообщают в городской администрации, федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем сайте Открытый банк текстов для итогового изложения.

- С этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться, - говорят в комитете образования Курска.

Банк находится на сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение» и содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам:

• «Нравственные ценности»,

• «Мир природы»,

• «Страницы истории».