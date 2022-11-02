Курское «Динамо» одержало седьмую победу подряд на старте Премьер-лиги-2022/23

Эва Лисец набрала 14 очков в Видном. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 2 ноября, в Видном состоялся матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Местная «Спарта энд К» принимала на своем паркете действующих чемпионок страны – курское «Динамо». После обидного поражения в поединке за Суперкубок страны подопечные Тибо Пети устроили разрядку на подмосковной земле. Особенно эффектно курянки смотрелись в третьей четверти, добившись перевеса в 15 очков (18:3). Итоговый счет – 72:49 в пользу «Динамо». В ТОП самых результативных игроков динамовского клуба вошли - Эва Лисец (14 очков), Елизавета Шабанова (13), Ольга Фролкина (11) и Аделина Абайбурова (10).

После семи туров лидирует «Динамо» с 14-ю очками. Следом идет УГМК из Екатеринбурга (12 баллов при игре в запасе). Теперь 6 ноября курянки сыграют в дома с оренбургской «Надеждой» (пятое место, 12 очков). Начало в 17:00.