В Курской области открыли памятный знак партизанке Матрене Вавилкиной

В регионе - немало памятных мест Великой Отечественной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Чемерки Дмитриевского района Курской области открыли памятный знак бойцу Дмитриевского партизанского отряда Матрене Вавилкиной. Знак расположен прямо на месте ее гибели.

Матрена родилась в Украине в 20-х годах прошлого века. Вавилкина работала на Дмитриевском сахзаводе. В сентябре 1941 года ушла в партизанский отряд, когда Дмитриевский район был оккупирован немцами. Она имела значок «Ворошиловский стрелок», часто ходила в разведку. Ее позывной был "Белка".

За быстрое и четкое выполнение боевых заданий девушка не раз получала благодарности от командования отряда. Получив тяжелое ранение в одном из боев, продолжала сражаться и не сдавалась до последнего, но попала в руки к врагам и была расстреляна.

На митинге в честь открытия памятного знака минутой молчания почтили память всех, кто отдал свои жизни, защищая Родину от фашизма.