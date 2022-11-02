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НовостиПобеда2 ноября 2022 10:05

В Курской области открыли памятный знак партизанке Матрене Вавилкиной

Ее позывной был "Белка"
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе - немало памятных мест Великой Отечественной

В регионе - немало памятных мест Великой Отечественной

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Чемерки Дмитриевского района Курской области открыли памятный знак бойцу Дмитриевского партизанского отряда Матрене Вавилкиной. Знак расположен прямо на месте ее гибели.

Матрена родилась в Украине в 20-х годах прошлого века. Вавилкина работала на Дмитриевском сахзаводе. В сентябре 1941 года ушла в партизанский отряд, когда Дмитриевский район был оккупирован немцами. Она имела значок «Ворошиловский стрелок», часто ходила в разведку. Ее позывной был "Белка".

За быстрое и четкое выполнение боевых заданий девушка не раз получала благодарности от командования отряда. Получив тяжелое ранение в одном из боев, продолжала сражаться и не сдавалась до последнего, но попала в руки к врагам и была расстреляна.

На митинге в честь открытия памятного знака минутой молчания почтили память всех, кто отдал свои жизни, защищая Родину от фашизма.